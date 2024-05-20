В OFAC подана первая индивидуальная заявка о разблокировке активов на СПБ бирже 

Российский частный инвестор впервые подал индивидуальную заявку в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США с целью разблокировки своих активов на СПБ бирже, пишет РБК со ссылкой на старшего банкира компании Wealth IQ Solutions Антона Джугана.