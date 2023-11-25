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Экс-президент "Локомотива" Смородская заявила, что наказала бы Баринова

Экс-президент "Локомотива" Смородская заявила, что наказала бы Баринова

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская заявила, что высказывания капитана московского "Локомотива" Дмитрия Баринова и главного тренера "железнодорожников" Михаила Галактионова в адрес арбитров после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов" (3:3) в корне неверны.

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