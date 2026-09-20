Слуцкий: фактор СВО привёл к невиданной консолидации российского общества

Проведение специальной военной операции послужило фактором невиданной консолидации российского общества, заявил «Дума ТВ» лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
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