Гросу разочарован отказом Израиля и России экстрадировать Шора

Председатель парламента Игорь Гросу прокомментировал отказ Израиля и России выполнить просьбу Кишинева об экстрадиции в Республику Молдова беглого олигарха Илана Шора, приговоренного к 15 годам лишения свободы по делу «Банковское мошенничество».
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