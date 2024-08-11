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Президент Сербии Вучич ожидает беспорядков 14-15 августа в Косово

Президент Сербии Вучич ожидает беспорядков 14-15 августа в Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает беспорядков при попытке 14-15 августа открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы.

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