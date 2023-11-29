«Один дома» вне закона: За что герои фильма в реальной жизни могли бы попасть в тюрьму

Фильм «Один дома» остается одним из самых любимых рождественских и новогодних фильмов в мире. Интерес к нему не угасает, и недавно его оценили юристы с точки зрения тех правонарушений, которые совершают герои.
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