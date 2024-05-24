Южная Корея ввела санкции против двух судов из России

Южная Корея ввела санкции против семи граждан КНДР и двух российских судов из-за предполагаемого финансирования ракетной и ядерной программ Пхеньяна, а также перевозки военных товаров между Россией и Северной Кореей, информирует министерство иностранных дел Республики Корея.
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