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Южная Корея ввела санкции против двух судов из России

Южная Корея ввела санкции против двух судов из России

Южная Корея ввела санкции против семи граждан КНДР и двух российских судов из-за предполагаемого финансирования ракетной и ядерной программ Пхеньяна, а также перевозки военных товаров между Россией и Северной Кореей, информирует министерство иностранных дел Республики Корея.

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