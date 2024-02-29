Экс-президент Трамп прошел тест на умственные способности и призывает сделать это своего визави Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп, твердо решил сразиться за кресло главы Белого дома и сообщил о том, что прошел два теста на умственные способности, причем вполне удачно без ошибок и готов взвалить тяжелую ношу управления государством.
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