«Не надо пытаться переиграть, надо просто вешать трубку»: соцработник поделился секретами общения с мошенниками

Службы соцобеспечения каждый день инструктируют своих подопечных Мошенники, вымогающие деньги у петербуржцев то под видом «спасения от кредитов», то под угрозой «разоблачения» за переводы запрещенным организациям, демонстрируют недюжинную изобретательность.