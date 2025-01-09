«Не надо пытаться переиграть, надо просто вешать трубку»: соцработник поделился секретами общения с мошенниками

Службы соцобеспечения каждый день инструктируют своих подопечных Мошенники, вымогающие деньги у петербуржцев то под видом «спасения от кредитов», то под угрозой «разоблачения» за переводы запрещенным организациям, демонстрируют недюжинную изобретательность.
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