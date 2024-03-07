Россия готовит финансовый удар по Западу.

Секушин Леонид

В БРИКС входят слишком разные страны, у которых противоречий не меньше, чем общих целей. Поэтому единая валюта для внутрибриксовских расчётов на вряд ли может появиться. А ответ ворюгам наших финансов на поверхности. Отказ оплачивать полученные за бугром кредиты и проценты по ним, как государственных, так и корпоративных. Заморозка всех ( не только финансовых) активов недругов, находящихся в нашей юрисдикции. Тогда бы мы услышали громкие вопли - а нас то за шо? И, думаю, нашим замороженным ЗВР ничто больше бы не угрожало. Только для этого на финансах у нас должны находиться отнюдь не силуановы с наебулиными.