Есть поговорка - " С такими друзьями и враги не нужны". Только по отношению к действиям Запада её вполне можно переделать на другой лад.
Россия готовит финансовый удар по Западу.
Комментарии
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АП
Александр П
Переводной рубль (ПР)– коллективная расчетная единица, коллективная валюта стран СЭВ, предназначенная для обслуживания системы их многосторонних расчетов. Введена по соглашению, подписанному 22 октября 1963 г. правительствами НРБ, ВНР, ГДР, МНР, ПНР, СРР, СССР и ЧССР. После вступления в СЭВ к этому соглашению присоединились также Республика Куба и СРВ.
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14 час.
Секушин Леонид
В БРИКС входят слишком разные страны, у которых противоречий не меньше, чем общих целей. Поэтому единая валюта для внутрибриксовских расчётов на вряд ли может появиться. А ответ ворюгам наших финансов на поверхности. Отказ оплачивать полученные за бугром кредиты и проценты по ним, как государственных, так и корпоративных. Заморозка всех ( не только финансовых) активов недругов, находящихся в нашей юрисдикции. Тогда бы мы услышали громкие вопли - а нас то за шо? И, думаю, нашим замороженным ЗВР ничто больше бы не угрожало. Только для этого на финансах у нас должны находиться отнюдь не силуановы с наебулиными.
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6 час.
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