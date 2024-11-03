Фонд «Возрождение» продолжает сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса

И для военнослужащих в зоне СВО Петербургский Фонд помощи ветеранам спорта, силовых структур и членам их семей «Возрождение» совместно с Межрегиональным военно-патриотическим движением «Гвардия» продолжает сбор гуманитарной помощи для детских домов Донбасса, поучаствовать в котором могут жители Северной столицы, Ленинградской области и других регионов нашей страны.