В Астрахани учредителей фирмы подозревают в сокрытии почти 11 млн рублей от налогов

Следственным отделом по Кировскому району г. Астрахани СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении двух учредителей коммерческой организации, подозреваемых в сокрытии средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии