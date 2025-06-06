Рискованный путь: эстонский танкер с нефтью провела мимо России целая флотилия

МОСКВА, 6 июня, ФедералПресс. Сразу три буксира обеспечили проводку танкера с эстонской нефтью из самого восточного порта страны мимо территориальных вод России, который считается традиционным безопасным маршрутом.
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