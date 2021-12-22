newstracker

226 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Александров
    Ссылка на первоисточник - какой-то французский сайтик... который сам ссылку на то, кто проводил опрос, когда проводил...Почти половина жи...
  • Александр Котов
    Ха. на то они и чиновникиУ сотрудников мэр...
  • Павел К
    Почему? Прокурорчиков купили?Прокуратура отозв...

Бесплатные пожарные извещатели получит часть ставропольчан в 2022 году

Бесплатные пожарные извещатели получит часть ставропольчан в 2022 году

Их получают многодетные малоимущие семьи и те, кто находится в социально опасном положении. По словам сити-менеджера Ивана Ульянченко, при пожарах люди чаще всего умирают из-за удушья, а звуковой сигнал поможет предупредить и сохранить жизнь.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх