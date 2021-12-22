Бесплатные пожарные извещатели получит часть ставропольчан в 2022 году

Их получают многодетные малоимущие семьи и те, кто находится в социально опасном положении. По словам сити-менеджера Ивана Ульянченко, при пожарах люди чаще всего умирают из-за удушья, а звуковой сигнал поможет предупредить и сохранить жизнь.