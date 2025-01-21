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Задержан замначальника АХЧ Южно-Уральского аграрного госуниверситета

Задержан замначальника АХЧ Южно-Уральского аграрного госуниверситета

Мужчине грозит солидный срок. Рассказываем, за что.В Троицке задержан заместитель начальника по административно-хозяйственной работе государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Южно-Уральский государственный аграрный университет".

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