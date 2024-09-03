На ВЭФ-2024 показали серийную платформу электромобиля «Атом»

Российская компания «Кама», которая занимается разработкой электрокара «Атом», представила серийную версию платформы автомобиля в ходе IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), который стартовал 3 сентября во Владивостоке.
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