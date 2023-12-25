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Экзамен сдали

Экзамен сдали

В середине 70–х проводили эксперимент. В заводской столовой убрали кассиршу, а поставили поднос для денег.

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Комментарии
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Лариса Шемисова
Таких столовых было достаточно, да там и стоило всё копейки, в столовой на уборочной, куда мы ходили сразу было сказано, что кассира найти не удалось  и поэтому если платить не будем - будем готовить сами, но обед стоил от 30 до 50 коп, повариха и готовила и раздавала, магазина не было рядом. Питались не только студенты, но и все работники, в том числе и председатель.
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1 час.
Георгий Михалев
И что только не набрешут совкодрочеры. В это может поверить только не живший в ссср.
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1 час.
ГМ
Георгий Михалев
Но с контролерами, которые периодически запрыгивали на остановках, проверяли билеты и выписывали штрафы с уведомлением по месту работы.
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1 час.

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