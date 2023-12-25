Экзамен сдали

Лариса Шемисова

Таких столовых было достаточно, да там и стоило всё копейки, в столовой на уборочной, куда мы ходили сразу было сказано, что кассира найти не удалось и поэтому если платить не будем - будем готовить сами, но обед стоил от 30 до 50 коп, повариха и готовила и раздавала, магазина не было рядом. Питались не только студенты, но и все работники, в том числе и председатель.