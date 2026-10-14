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Газета.ру

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Методист Муравьева: взрослым важно выяснить причины непослушания ребенка в школе

Методист Муравьева: взрослым важно выяснить причины непослушания ребенка в школе

Если ребенок срывает уроки в школе, родителям стоит начинать разговор не с вопроса «Почему ты опять плохо себя вел?», а с уточнения фактов.

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