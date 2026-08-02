Пожары в Саффолке уничтожили обитания редких видов за вечер

В Великобритании мощные пожары уничтожили уникальные природные угодья в графстве Саффолк. Региональный менеджер Королевского общества защиты птиц Адам Роулэндс предупредил, что восстановление редкой экосистемы займёт 25 лет.
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