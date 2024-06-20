Учёные обнаружили 2 симптома, предшествующих смерти

Специалисты призвали обратить внимание на появление седины раньше положенного возрастаПо данным испанских учёных, врач во время первичного осмотра пациента может обнаружить у него симптомы, указывающие на серьёзные патологии.
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