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Создана самая точная карта затонувшего седьмого континента Земли

Создана самая точная карта затонувшего седьмого континента Земли

О том, что создана самая точная карта затонувшего континента Зеландия, пишет РИА Новости. Агентство приводит данные новозеландских ученых, согласно которым Новая Зеландия - это всего лишь малая часть некогда гигантского континента под названием Гондвана.

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