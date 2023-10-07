Создана самая точная карта затонувшего седьмого континента Земли

О том, что создана самая точная карта затонувшего континента Зеландия, пишет РИА Новости. Агентство приводит данные новозеландских ученых, согласно которым Новая Зеландия - это всего лишь малая часть некогда гигантского континента под названием Гондвана.
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