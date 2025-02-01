"Вот не хотел ничего писать про высказывание не известной никому чешской сенаторши с многозначной фамилией Немцова, которая пожелала Ленинграду ещё раз пережить блокаду.
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"Вот не хотел ничего писать про высказывание не известной никому чешской сенаторши с многозначной фамилией Немцова, которая пожелала Ленинграду ещё раз пережить блокаду.