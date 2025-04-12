Кто имеет право на социальную пенсию по инвалидности На социальную пенсию могут рассчитывать дети инвалидов, а также лица с установленной инвалидностью и не имеющие трудового стажа, нужного для получения пенсии.
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