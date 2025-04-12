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Лента новостей Крыма

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Кто имеет право на социальную пенсию по инвалидности

Кто имеет право на социальную пенсию по инвалидности

Кто имеет право на социальную пенсию по инвалидности На социальную пенсию могут рассчитывать дети инвалидов, а также лица с установленной инвалидностью и не имеющие трудового стажа, нужного для получения пенсии.

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