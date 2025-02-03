SHOT узнал предварительную причину взрыва в московском ЖК

SHOT: самодельная бомба или граната взорвались в ЖК «Алые паруса» в Москве Telegram-канал SHOT сообщает, что взрыв в высотном элитном жилом комплексе «Алые Паруса» в Москве произошел в результате приведения в действие самодельной бомбы или гранаты.
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