Атака беспилотников на Крым: ПВО сбили 11 дронов, перекрыт Крымский мост

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто второй раз за сутки. Атака беспилотников в Крыму сегодня, последние новости 24 июля 2023: Аксенов заявил, что в небе над Крымом сбили 11 дронов На Крым совершена новая атака беспилотников ВСУ.