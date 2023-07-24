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Атака беспилотников на Крым: ПВО сбили 11 дронов, перекрыт Крымский мост

Атака беспилотников на Крым: ПВО сбили 11 дронов, перекрыт Крымский мост

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто второй раз за сутки. Атака беспилотников в Крыму сегодня, последние новости 24 июля 2023: Аксенов заявил, что в небе над Крымом сбили 11 дронов На Крым совершена новая атака беспилотников ВСУ.

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