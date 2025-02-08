В «Ф-1» молодежный бум – сразу 6 новичков! Откуда столько?

«Ф-1» давно не наблюдала смены поколений. В последние сезоны команды предпочитали держаться за ветеранов: Валттери Боттаса (35 лет), Нико Хюлькенберга (37 лет), Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмилтона (обоим уже за 40, а с ними подписывают контракты на несколько лет).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии