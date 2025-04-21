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Власти Ханты-Мансийска публично обманули многодетную мать: обещанное обследование затопленной квартиры так и не состоялось

Власти Ханты-Мансийска публично обманули многодетную мать: обещанное обследование затопленной квартиры так и не состоялось

Администрация Ханты-Мансийска пообещала многодетной матери Александре Шишкиной провести обследование её затопленной квартиры, но чиновники так и не пришли в назначенное ими время, оставив женщину с шестью детьми без помощи.

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