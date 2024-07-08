Суд продлил арест водителю автобуса, упавшего с моста в реку в Петербурге

Водителю автобуса, слетевшего с моста в реку в Санкт-Петербурге, продлили арест. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока заключения под стражу до 9 октября в отношении Рахматшоха Курбонова.