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Дикий Юг - Природа Юга России

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Дочь Волочковой поняла, что чужая, после рождения двух детей у ее отца

Дочь Волочковой поняла, что чужая, после рождения двух детей у ее отца

Фото: starhit.ru Новости дня за сегодня сообщают о том, что Анастасия Волочкова поделилась своими размышлениями о сложных отношениях с дочерью Ариадной, отметив, что девочка осознала свою «чуждость» в семье отца после рождения его двоих детей.

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