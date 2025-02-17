Кронпринц Саудовской Аравии обсудил с главой госдепа ситуацию в регионе

Усилия США и Саудовской Аравии по установлению мира и безопасности на Ближнем Востоке обсудил с госсекретарем США Марко Рубио наследный принц и премьер-министр королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд 17 февраля, сообщает Саудовское агентство печати, опубпликовавшее официальное заявление.