Кронпринц Саудовской Аравии обсудил с главой госдепа ситуацию в регионе

Усилия США и Саудовской Аравии по установлению мира и безопасности на Ближнем Востоке обсудил с госсекретарем США Марко Рубио наследный принц и премьер-министр королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд 17 февраля, сообщает Саудовское агентство печати, опубпликовавшее официальное заявление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии