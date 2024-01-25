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Смольянинов* сказал пранкерам о желании получить гражданство Украины

Смольянинов* сказал пранкерам о желании получить гражданство Украины

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) связались с покинувшим Россию актером Артуром Смольяниновым* и, представившись главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, узнали о его желании получить украинское гражданство.

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