Смольянинов* сказал пранкерам о желании получить гражданство Украины

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) связались с покинувшим Россию актером Артуром Смольяниновым* и, представившись главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, узнали о его желании получить украинское гражданство.
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