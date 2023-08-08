5 августа израильтянка Ксения Собчак опубликовала видео, в котором говорит, что находится в испанской Марбелье.
«Сенатор Нарусова добровольно-принудительно уходит из СФ осенью»
Комментарии
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Александр Лагуткин
А с чего вы решили, что они там полезными делами занимаются?
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6 час.
Марина Козуб
А почему эта бездельница , ДЕПУТАТ от народа Тувы, ничего для него не сделавшая. а получавшая огромную пенсию несколько лет, да ещё метит получать думскую пенсию? Её судить надо за её поступки , порочащие звание гражданина России и звание депутата?!
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4 час.
А
Андрей
А если по честному.Собчак развалил пароходство в Питере и сдох на проститутке.жена -стерва.родства не помнящяя.дочка сама проститутка уголовница и все енто Вам дорогие Росияне тащить и тащить . ну ВВП слово то держит и никого не сдает акромя страны
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3 час.
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