«Сенатор Нарусова добровольно-принудительно уходит из СФ осенью»

Александр Лагуткин А с чего вы решили, что они там полезными делами занимаются?

Марина Козуб А почему эта бездельница , ДЕПУТАТ от народа Тувы, ничего для него не сделавшая. а получавшая огромную пенсию несколько лет, да ещё метит получать думскую пенсию? Её судить надо за её поступки , порочащие звание гражданина России и звание депутата?!