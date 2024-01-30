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Благовещенскую площадь в Нижнем Новгороде могут исключить из программы благоустройства

Благовещенскую площадь в Нижнем Новгороде могут исключить из программы благоустройства

Запланированное на 2024 год обновление площади около Канавинского моста оказалось под вопросом.Благовещенскую площадь в Нижнем Новгороде могут исключить из программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

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