Благовещенскую площадь в Нижнем Новгороде могут исключить из программы благоустройства

Запланированное на 2024 год обновление площади около Канавинского моста оказалось под вопросом.Благовещенскую площадь в Нижнем Новгороде могут исключить из программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".
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