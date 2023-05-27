Как в 2023 году отремонтируют федеральные трассы на Алтае и сколько на них потратят?

В общей сложности на ремонт и реконструкцию трёх дорог потратят около 4 миллиардов Около четырёх миллиардов рублей потратят в 2023 году на реконструкцию и ремонт трёх федеральных трасс в Алтайском крае, следует из данных на сайте госзакупок.