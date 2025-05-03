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Посол Яковенко обвинил Запад в желании решить русский вопрос руками Гитлера

Посол Яковенко обвинил Запад в желании решить русский вопрос руками Гитлера

Элиты на Западе продолжают следовать стратегии, которая должна решить русский вопрос. Об этом РИА Новости сказал замгендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.

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