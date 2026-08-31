'Pokemon: Wild Card' movie about TCG player coming in 2027

"Pokémon: Wild Card," an animated film about a Pokémon TCG player and his partner Mimikyu, was announced at the Pokémon World Championships.
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