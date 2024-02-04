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Подозреваемый в убийстве бойца ММА Мутаева задержан в Дагестане

Подозреваемый в убийстве бойца ММА Мутаева задержан в Дагестане

Вечером 31 января неизвестный расстрелял спортсмена, возвращавшегося с тренировки.Полиция Дагестана задержала молодого человека, которого подозревают в убийстве бойца смешанных единоборств (ММА) Магомедрасула Мутаева.

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