"Это нас очень напугало": Участники поисков на перевале Дятлова вспомнили о странном явлении

Спустя годы после трагедии на перевале Дятлова, где погибла группа туристов, два участника поисковой экспедиции вспомнили о замеченном ими странном явлении - шаре, который создавал ощущение, что плывёт на них прямо над лесом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии