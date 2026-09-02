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Царьград

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Туристка из Новосибирска попала в реанимацию на Пхукете из-за грибов

Туристка из Новосибирска попала в реанимацию на Пхукете из-за грибов

Отпуск жительницы Новосибирска на Пхукете обернулся экстренной госпитализацией. После ужина в одном из кафе популярного курортного района Патонг у Екатерины развилась тяжелейшая аллергическая реакция, потребовавшая реанимационных мероприятий.

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