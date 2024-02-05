Украинский омбудсмен Лубинец не ответил на запрос Москальковой о сбитом Ил-76

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец не ответил на ее запрос о сбитом самолете Ил-76, что демонстрирует преступное безразличие властей Украины к жизням людей.
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