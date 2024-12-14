АТОР: запрет на продажи туров в Абхазию до сих пор не отменили

Минэкономразвития РФ до сих пор не отменило запрет на продажи туров в Абхазию, и туроператоры постоянно напоминают ведомству, что ситуация там стабилизировалась, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян 14 декабря РИА Новости.
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