АТОР: запрет на продажи туров в Абхазию до сих пор не отменили

Минэкономразвития РФ до сих пор не отменило запрет на продажи туров в Абхазию, и туроператоры постоянно напоминают ведомству, что ситуация там стабилизировалась, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян 14 декабря РИА Новости.