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«Даллас» вышел вперед против «Вегаса» (3-2), отыгравшись с 0-2. Хозяева впервые выиграли матч в этой серии

При этом хозяева впервые выиграли матч в этом противостоянии в рамках 1-го раунда Кубка Стэнли – сегодня «Старс» победили «Голден Найтс» на своей площадке со счетом 3:2.

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