Жена киргиза рассказала много лишнего о выдворении мужа и отца троих детей из России. Торт с надписью "Будущему миллиардеру"

Игорь Максаков

Гнать всех наХ из России не разбирая кто там среди них киргиз или узбек, уже здесь не дают спокойно жить, то сто пятьдесят человек в Крокусе расстреляют эти продажные таджики, которые по сути нам вообще наХ тут не нужны шакалы, за копейку, нелюди генерала за деньги убьют. Нах всю эту шоблу гнать без права приезда даже на отдых. Спасибо нашим компетентным органам, что вот так, за считанные часы нашли зверя и арестовали. Спасибо нашим органам и за тот случай, когда мерзавца, который убивал в Крокусе безвинных людей, отловили в лесу, отрезали ухо и заставили его сожрать. Гнать всех наХ. Хватит мучить своих пенсионеров и считать в Думе сколько добавить к пенсии две или три копейки, получая самим миллион рублей в месяц. А Законы издают какие? Которые позволяют этим тварям, убийцам наших граждан, получать ещё пособия на их полчища детей, которые вырастут и возможно получат указания из Вашингтона зарезать последних россиян.