Эксперты разошлись во мнениях, как доставить американцев на Луну 

Твердотопливные ускорители Space Launch System для миссии «Артемида II» / © NASA / Kim Shiflett На слушаниях в подкомитете по космосу комитета по науке Палаты представителей США бывший исполнительный секретарь Национального космического совета Скотт Пейс призвал скорее отказаться от ракеты Space Launch System (SLS), в то время как экс-заместитель администратора NASA Дэн Дамбахер заявил, что транспортная система Starship компании SpaceX вряд ли сможет доставить людей на Луну к концу десятилетия.