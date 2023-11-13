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Красиков о прозвище Леха-Треха: «Готов быть «четырехой», «пятерехой», кем угодно, лишь бы мы забивали на гол больше, а я ловил в самый ответственный момент»

Вратарь ранее играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Сибирь», «Сочи» и «Спартак».  – Сложно обойтись без этого вопроса – но прозвище Леха-Треха часто вспоминаете? – У меня какая задача? Выходить и ловить.

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