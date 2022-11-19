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«Потолок Португалии — четвертьфинал, но буду рад ошибиться». Аленичев о ЧМ-2022

Дмитрий Аленичев оценил шансы сборной Португалии на ЧМ-2022. «[Мои] симпатии, в отсутствие команды Валеры Карпина, будут на стороне Португалии.

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