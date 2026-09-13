Айфон дуо и другие мемы недели

Юмор неделиЕсли верить перепискам, за последние семь дней обсудили массу серьёзных тем. Но самый бурный отклик, как обычно, вызвала забавная картинка без единой подписи.
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