Сейчас всё инфопространство мира заполнено обсуждениями того, что происходит на Ближнем Востоке. Все обвиняют стороны в кровавой резне.
Исламский мир слил Палестину. Что это означает для России?
Комментарии
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Samarium
Единый мусульманский мир это миф....Его не было и нет....И данная трагедия прекрасная тому иллюстрация...Сектор Газа и Палестину в целом евреи вместе со своими заокеанскими хозяевами уничтожают подчистую... И кроме бла... блаааа... блаааа со стороны исламских государств реальных действий в защиту мы не видим.,...Так и будут фашисты сша и израиля уничтожать исламские государства поодиночке, пользуясь полным отсутствием их сплоченности и единства....
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13 час.
Bogdanov
Не должны в 21 веке существовать государства, единственная цель которых уничтожение братского народа. Семиты однако.
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8 час.
B
Bogdanov
Хамас - Бандеровщина - ближайшие родственники. И странно это не видеть
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8 час.
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