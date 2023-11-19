Театр абсурда
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Театр абсурда

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Исламский мир слил Палестину. Что это означает для России?

Исламский мир слил Палестину. Что это означает для России?

Сейчас всё инфопространство мира заполнено обсуждениями того, что происходит на Ближнем Востоке. Все обвиняют стороны в кровавой резне.

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Комментарии
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Samarium
Единый мусульманский мир это миф....Его не было и нет....И данная трагедия  прекрасная тому иллюстрация...Сектор Газа и Палестину в целом евреи  вместе со своими заокеанскими хозяевами уничтожают подчистую... И кроме бла... блаааа... блаааа со стороны исламских государств реальных действий в защиту мы не видим.,...Так и будут фашисты сша и израиля уничтожать исламские государства поодиночке, пользуясь полным отсутствием их сплоченности и единства....
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13 час.
Bogdanov
Не должны в 21 веке существовать государства, единственная цель которых уничтожение братского народа. Семиты однако.
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8 час.
B
Bogdanov
Хамас - Бандеровщина -  ближайшие родственники. И странно это не видеть
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8 час.

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