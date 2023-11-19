Исламский мир слил Палестину. Что это означает для России?

Samarium

Единый мусульманский мир это миф....Его не было и нет....И данная трагедия прекрасная тому иллюстрация...Сектор Газа и Палестину в целом евреи вместе со своими заокеанскими хозяевами уничтожают подчистую... И кроме бла... блаааа... блаааа со стороны исламских государств реальных действий в защиту мы не видим.,...Так и будут фашисты сша и израиля уничтожать исламские государства поодиночке, пользуясь полным отсутствием их сплоченности и единства....