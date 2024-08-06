Главный профилактолог ЯНАО Токарев: лучше ограничиться стаканом морошки в день

Любой северянин знает, что морошка — очень полезна, но даже она способна навредить. Главный врач центра общественного здоровья и медицинской профилактики Сергей Токарев порекомендовал сдерживать себя, когда речь заходит о ягоде.
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