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Царьград

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"Асимметрия в пользу России": Посол Яковенко объяснил, как изменился мир после применения "Орешника"

"Асимметрия в пользу России": Посол Яковенко объяснил, как изменился мир после применения "Орешника"

Применение Москвой ракетного комплекса "Орешник" сильно отразилось на расстановке геополитических сил.

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